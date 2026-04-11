Michael Schimpf vom Schimpfhof in Angelbrechting lebt Landwirtschaft von klein auf – als gelernter Landwirt und Metzger mit großer Leidenschaft für seinen vielseitigen Familienbetrieb. In der Videoreihe „Du sog amoi…“ spricht er mit dem Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt über den mutigen Schritt zum eigenen Hofladen, die enge Verbindung von Feld, Stall und Laden und erklärt, warum er sich auch Kritik gerne anhört.