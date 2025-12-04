Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags hat den Bau von vier neuen Gebäuden auf dem Campus der Technischen Universität Nürnberg genehmigt. Damit können ein Bau für Lehrflächen sowie Neubauten für die Bereiche Liberal Arts & Social Sciences, Mechatronik und Informatik entstehen. Das Gesamtvolumen der Maßnahmen liegt bei über 300 Millionen Euro. Die Staatsregierung sieht darin einen wichtigen Schritt für den weiteren Aufbau der 2021 gegründeten Universität. Mit den neuen Forschungs- und Lehrgebäuden sollen zentrale Voraussetzungen für den regulären Betrieb geschaffen werden. Weitere Baumaßnahmen sind aktuell in Vorbereitung.