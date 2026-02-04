Die Wirtschaft in Mittelfranken hat sich leicht erholt. Von einer echten Trendwende kann zwar keine Rede sein, es läuft aber wieder in eine positive Richtung. Das ist das Kernergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK Nürnberg. Viele Unternehmen in der Region kämpfen immer noch mit schwacher Nachfrage, hohen Energie- und Personalkosten sowie den unsicheren wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Laut Konjunkturumfrage werden Stellenabbau und Zurückhaltung bei Investitionen sich auch in Zukunft fortsetzen.