Ashley St. Clair, 26, behauptet, sie sei gezwungen gewesen, ihren Tesla zu verkaufen, nachdem Elon Musk die Unterhaltszahlungen für ihren angeblichen Sohn reduziert hatte. St. Clair wurde bei der Übergabe des Fahrzeugs an einen Online-Verkäufer in Manhattan fotografiert und erklärte gegenüber MailOnline: „Ich muss die 60-prozentige Kürzung ausgleichen, die Elon bei den Unterhaltszahlungen für unseren Sohn vorgenommen hat“. Musk hat nie öffentlich bestätigt, dass er mit St. Clair ein Kind gezeugt hat. Als Reaktion auf die Behauptung erklärte er jedoch, dass er sie dennoch finanziell entschädigt habe. „Ich weiß nicht, ob das Kind von mir ist oder nicht, aber [ich] bin nicht dagegen, es herauszufinden. Es ist kein Gerichtsbeschluss erforderlich. Obwohl ich es nicht sicher weiß, habe ich Ashley 2,5 Millionen Dollar gegeben und zahle ihr 500.000 Dollar pro Jahr“, sagte Musk. Im Februar behauptete St. Clair öffentlich auf X, Musks Social-Media-Plattform, dass er der Vater ihres im vergangenen Jahr geborenen Kindes sei. Sie behauptete, sie habe die Angelegenheit geheim gehalten, um die Sicherheit des Kindes zu schützen, sah sich aber gezwungen, sich zu äußern, nachdem Medienberichte aufgetaucht waren. Bei dem Kind handelt es sich vermutlich um Musks 13. St. Clair hat Musk vor Gericht verklagt, um das alleinige Sorgerecht zu erhalten und einen Vaterschaftstest zu beantragen. Sie gab an, dass das Kind in St. Barts gezeugt wurde und dass sie zu diesem Zeitpunkt keinen anderen Partner hatte. Musk, der jetzt Donald Trumps Ministerium für Regierungseffizienz leitet, reagierte auf ihren Beitrag vom Februar mit einem einzigen Wort: „Wow“. Im März gab Musk die Geburt eines weiteren Sohnes, Seldon Lycurgus, mit der Neuralink-Direktorin Shivon Zilis bekannt.