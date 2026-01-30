Einer Forsa-Umfrage zufolge sind 96 Prozent der Deutschen eine Apotheke vor Ort wichtig. Doch es gibt immer weniger Filialen. Zum Jahresende 2025 gab es bundesweit 440 Apotheken weniger als noch im Vorjahr. Der Grund: Eine Apotheke zu führen, wird immer unwirtschaftlicher. Statt pharmazeutisch zu beraten, muss das Fachpersonal immer mehr Umsätze generieren. Dabei hat die aktuelle Bundesregierung eigentlich Besserung versprochen.