Der Länderfinanzausgleich ist im Jahr 2025 auf rund 20 Milliarden Euro angewachsen. Bayern war mit fast 60 Prozent der Einnahmen erneut der größte Einzahler. Der Freistaat allein überwies rund 11,7 Milliarden Euro und zahlte damit sogar rund 6,5 Prozent mehr als noch 2024. Neben Bayern zählen Baden-Württemberg, Hamburg und Hessen zu den Geberländern. Die anderen zwölf Bundesländer standen auf der Empfängerseite. Finanzminister Füracker plädiert für eine neue Regelung oder auch eine Obergrenze. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder droht sogar einen Ausstieg aus dem Länderfinanzausgleich an, wenn keine Einigung mit den Ländern erzielt wird.