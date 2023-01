1 Bei den Kickers läuft es in dieser Saison – egal ob bei den Herren oder der Jugend. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die U11 der Stuttgarter Kickers hat am Donnerstag ein Hallenturnier in Wasseralfingen gewonnen. Dabei fällt ein ganz besonderes Tor – das sogar Jürgen Klinsmann ins Schwärmen bringt.















Link kopiert

Bei der ersten Mannschaft der Stuttgarter Kickers läuft es in dieser Saison wie am Schnürchen. Die Blauen stehen zur Winterpause unangefochten an der Spitze der Oberliga Baden-Württemberg. Doch nicht nur die Großen machen den Fans derzeit Freude – auch die Kleinen sorgen für Staunen. Sogar bei einem Weltmeister.

Unsere Empfehlung für Sie News zu den Stuttgarter Kickers Ex-Kickers-Coach Tobias Flitsch findet neuen Job Die Stuttgarter Kickers wollen in dieser Saison endlich den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Wir begleiten das große Ziel der Blauen mit einem Newsblog.

Am Donnerstag spielte die U11 der Kickers bei einem Turnier in Wasseralfingen. Gleich im ersten Spiel gegen Hofherrnweiler-Unterrombach sorgten sie für den spielerischen Höhepunkt des Turniers.

Der Ball ist sein Freund

Was war passiert? Der Abschlag des gegnerischen Torwarts flog Richtung Mittelkreis. Dort stand der junge Emilian. Und was die Nummer elf der Kickers damit anstellte, dürfte nicht nur jedem Brasilianer ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Er nahm den Ball direkt aus der Luft an, ließ ihn mehrmals auf seinem Fuß tänzeln, während er dabei auch noch zwei Gegenspieler nass machte. Doch damit nicht genug. Als der Ball endlich wieder den Boden berühren durfte, spielte der feine Techniker die Kugel noch per Hacke quer zu seinem Mitspieler, der locker ins Tor einschob.

Jürgen Klinsmann bekam das Video in die Hände, teilte die Aufnahme des Kunststücks auf Twitter und zeigte sich beeindruckt. „Unsere kleinen Blauen zeigen Extraklasse! Weiter so!!“, schrieb der Stuttgarter Weltmeister von 1990 dazu.

Das Tor sollte nur der Startschuss für eine ganz starke Leistung der kleinen Kickers sein. Sie gewann das Turnier und erzielten in sieben Spielen 42 Tore – darunter eines, das in Erinnerung bleibt.