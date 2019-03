1 Das Video, vor einem Jahr gedreht, ist auf Youtube abrufbar. Foto: factum/Bach

Vor knapp einem Jahr hat das Ludwigsburger Künstlerkollektiv Klangkrise ein Musikvideo zu seinem Song „Großstadtlichter“ gedreht. Nun ist es online. Dass es so lange gedauert hat, hatte gute Gründe.

Ludwigsburg - Es ist knapp ein Jahr her, dass das damals frisch gegründete Ludwigsburger Künstlerkollektiv Klangkrise in einem Bahnhofsschuppen ein Video zu seinem Song „Großstadtlichter“ gedreht hat. Jetzt ist das Video auf Youtube. Zu sehen ist ein Rave in einer Großstadt: Menschen tanzen ausgelassen zu den Klängen, die die Band selbst als Neo-NDW bezeichnet, also eine neue Version der Neuen Deutschen Welle. Die Sängerin Daphne Demetriou fordert in einer Verkleidung, die ein wenig an Uma Thurmans Auftritt im Film „Pulp Fiction“ erinnert, zum Tanzen auf. Immer wieder eingeblendet werden neongrelle Namen von Großstädten als Orte des ausgelassenen Feierns: Berlin – Tokio – London – Paris: Die grellen achtziger Jahre lassen grüßen.

Nicht erwähnt wird hingegen ein anderer Ort: Kornwestheim – dort wurde das Video gedreht. Demetriou hat auch eine Erklärung, warum die Veröffentlichung des Videos so lange gedauert hat: „Wir haben 2018 genutzt, um an weiteren Songs und an einer Clubtour zu arbeiten.“ So sollen auf dem Mini-Album „Kein Empfang im K-Hole“ bald zwei weitere Neo-NDW-Songs veröffentlicht werden. Und von Mai an will das Künstler-Duo aus Daphne Demetriou und Markus Fink auch auf eine Club-Tour gehen.