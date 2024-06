Stuttgart, so macht man sich am Wochenende bei den Schotten beliebt

1 Die schottischen Fans sind stets in Feierlaune. Foto: IMAGO/PA Images/IMAGO/Andrew Milligan

Bei der Fußball-EM machen die Fans bislang mächtig Alarm – sei es beim Public Viewing oder bei den Fanmärschen. Dabei sind vor allem die schottischen Fans hervorzuheben. Nun ist ein Video aufgetaucht, wie man die Tartan Army glücklich machen kann.











Link kopiert



Die Fußball-EM in Deutschland ist bislang ein einziges großes Fanfest. Auch die schottischen Fans fühlen sich in Deutschland extrem wohl. Ob beim Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber in München oder beim zweiten Gruppenspiel in Köln gegen die Schweiz – die Schotten feierten immer ausgelassen und friedlich.