1 In der Politik sind Frauen immer noch unterrepräsentiert. Foto: dpa (Symbolbild)

Wolfgang Schäuble fordert Männer zu mehr Mithilfe im Haushalt auf. Baden-württembergische Landespolitiker haben ganz unterschiedliche Ansichten zum Thema Geschlechtergerechtigkeit.

Stuttgart - Im Brandenburger Landtag sollen bei Landtagswahlen ab 2020 die Hälfte aller Listenplätze an Frauen gehen. Das hat die rot-rote Landesregierung beschlossen. So sollen gleiche Chancen für Frauen und Männer gesichert werden – ein bisher einmaliges Gesetz in Deutschland.

Erst kürzlich hatte auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) bei einer Feierstunde zu 100 Jahren Frauenwahlrecht gesagt, man müsse Männer zu mehr Mithilfe im Haushalt ermahnen, weil die unbezahlte Arbeit meist an Frauen hängen bleibe.

Wie steht es also um die Geschlechtergerechtigkeit im Land, was halten Politiker in Baden-Württemberg von Schäubles Mahnung? Wir haben uns im Landtag von Baden-Württemberg umgehört – die Meinungen gehen auseinander: