Video-Umfrage in Stuttgart An Heiligabend in den Club?

Von red 20. Dezember 2017 - 12:30 Uhr

Verschiedene Diskos in Stuttgart feiern an Heiligabend Weihnachtspartys. Aber gehört der Tag nicht der Familie? Wie sehen Menschen aus Stuttgart das Thema? StuggiTV hat sich umgehört.

Stuttgart - Volle Züge, Stau auf der Autobahn, halb Deutschland fährt durch das Land: Weihnachten ist für viele Menschen eine Gelegenheit, Familie und alte Freunde zu treffen und sich Zeit füreinander zu nehmen.

Doch manchen fällt wird das schnell zu eng. Alte Streitigkeiten treten wieder zutage und die Stimmung kann schnell kippen. Dann am besten ab auf die Tanzfläche? In Stuttgart ist das in vielen Clubs an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen möglich.

Aber ist Party machen an Weihnachten nicht ein Tabu? StuggiTV hat sich auf der Königstraße umgehört, wie Menschen in Stuttgart darüber denken.