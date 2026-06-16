Mit einer besonderen Aktion wirbt das Rote Kreuz erstmals auch im Südwesten für mehr Engagement – von der Rettungshundestaffel bis zur Drohnen-Truppe.
Mit einem „Fackelzug der Menschlichkeit“ erinnert das Rote Kreuz in diesen Tagen auch im Rems-Murr-Kreis an seine historischen Ursprünge. In einem Video erzählen hauptamtliche Mitarbeiter und ehrenamtliche Kräfte an verschiedenen Stationen, weshalb sie für die DRK-Arbeit brennen. Deshalb hielten Menschen mit ganz unterschiedlichen Aufgaben eine Fackel in den Händen: Hundeführer und Drohnenpiloten, Schulbegleiter und Notfallsanitäter, Integrationsmanager und Bürgerbus-Fahrer.