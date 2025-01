Achtzig Mölltaler sind zum großen Finale ins "Erlebnishotel Mölltal" erschienen. Doch werden sie den Betreibern Jens und Manuela eine zweite Chance geben? Die Kochprofis geben am Finalabend alles, wie es in Zukunft mit dem Erlebnishotel der Lindners weitergeht, liegt vor allem in der Hand der Einheimischen.