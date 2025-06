GRIP-Moderator Matthias Malmedie fährt quer mit dem Porsche 911 Targa 4 S in der Heritage Design Edition. Außerdem fährt er in dem wunderschönen Auto ein Rennen gegen Ex-Rallyeweltmeister Walter Röhrl. Setzt sich die Jugend durch? Das zeigt "GRIP - Das Motormagazin" am Sonntag, 25. Juli 2021, um 18:15 Uhr bei RTLZWEI.