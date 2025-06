Der Japaner Nissan Leaf war das meistverkaufte Elektroauto der Welt. Dann kamen der Renault Zoe und das Tesla Model 3. Nun, in 2020, soll der Leaf e+ noch mehr Reichweite und Leistung liefern – und sich damit auch wieder an die Spitze setzen. GRIP-E-Auto-Experte Alex Bangula will es genau wissen und testet den Japaner im GRIP-Elektro-Check. Wie viele Punkte kann der Leaf e+ sammeln?