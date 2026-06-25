Sänger Marc Terenzi wird in der neuen Staffel von „The Voice of Germany“ nicht zu sehen sein. Obwohl er bereits an den Blind Auditions teilgenommen hat, wird sein Auftritt nicht ausgestrahlt. Sendersprecher Christoph Körfer erklärte gegenüber „Bild“, Terenzi passe nicht zum Markenkern des Formats. Einzelne Juroren sollen seine Teilnahme intern scharf kritisiert haben. Bisher hat sich Marc Terenzi nicht öffentlich geäußert.