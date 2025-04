In Show 6 von „Let’s Dance“ fällt die Nähe zwischen Zsolt Sándor Cseke und SelfieSandra besonders auf. Die beiden verstehen sich nicht nur auf dem Parkett, sondern wirken auch abseits der Bühne sehr vertraut. In ihren TikTok-Videos wird zusammen gelacht, gealbert und ordentlich geflirtet. Ein Clip der beiden geht aktuell viral, und die Kommentare überschlagen sich mit Liebesbekundungen. Beide sind offiziell Single, was die Gerüchte über eine mögliche Romanze zusätzlich anfeuert. Zsolt schwärmt im Podcast auffällig von Sandra – vielleicht bahnt sich hier die nächste "Let's Dance"-Liebesgeschichte an.