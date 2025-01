Endlich kommen das Brautpaar und seine Gäste in der Hochzeitslocation an - und sind allesamt komplett überwältigt. Was die Kochprofis und Nadja Dotzauer auf die Beine gestellt haben ist unbeschreiblich. Die Köche haben sich mit ihrem Menü mal wieder selbst übertroffen, und die Dekoration lässt nichts zu wünschen übrig. Da kann man vor Freude schon mal die ein oder andere Konfettikanone abfeuern!