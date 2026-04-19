Die 18-jährige Noemi hat einen Traum: Sie will eine schnelle Luxus-Limousine und bittet Hamid um Hilfe. 20.000 Euro hat sie gespart und das restliche Geld zu ihrem Traumauto will sie sich finanzieren lassen. Allzu viel sollte das aber nicht sein. Für Hamid heißt das: die Suche nach einem echten Luxusschnäppchen kann beginnen. Der GRIP Traumwagen-Jäger checkt dabei mehrere Fahrzeuge aus der ?Super-Limousinen-Liga? ab 120.000 Euro Neupreis. Ob er da was Passendes für Noemis schmales Budget findet?