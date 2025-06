Der Audi e-tron Sportback ist der neueste „Voll-Elektriker“ aus Ingolstadt. Mit seinen 408 Elektro-PS soll das schicke SUV-Coupé über 400 Kilometer weit kommen - eine alltagstaugliche Reichweite. Doch stimmt das? Und wie sieht es bei den anderen Herstellerversprechen aus? GRIP-Elektro-Experte Alex Bangula will es genau wissen und fühlt ihm beim Elektro-Check auf den Akku. In den Kategorien „Design“, „Ladetechnik“, „Reichweite", „Special Features“, „Performance“ und „Preis/Leistung“ muss der Ingolstädter nämlich auch punkten. Was taugen die Special Features an Bord? Wie weit kommt man mit einer Akkuladung tatsächlich? Und: Wie schnell lässt er sich dann wieder aufladen?