Zwei einsame Seelen, ein Kartenspiel – und ein Schlagabtausch voller Witz, Gefühl und brillanter Dialoge. Doris Weiner & Johannes Terne bringen Gin Rommé mit großer Intensität und feinem Humor auf die Bühne. TV21 meint: „Fallweise hat man den Eindruck, direkt im Seniorenheim zu sitzen – so nah und berührend ist das Spiel.“ 📍 Theater-Center-Forum 📅 5.–15. November 2025 | 🕗 20:00 Uhr 🎟️ Ein Muss für alle, die kluge Komödien lieben!