Die 18. Staffel von „Ich bin ein Start - Holt mich hier raus!“ startet am 24. Januar 2025 bei RTL. Jedes Jahr gibt es Gerüchte, welche Prominenten ins Dschungelcamp ziehen. Am 18. Dezember 2024 bestätigt RTL die ersten zwei Kandidaten für 2025. Boris Beckers Ex-Frau Lilly Becker und der Reality-TV-Star Maurice Dziwak werden im nächsten Jahr bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei sein. Es gibt noch zahlreiche Spekulationen: Die „Bild“-Zeitung berichtete, dass Yeliz Koc, Nina Bott und Timur Ülker im Januar beim Dschungelcamp dabei sein sollen. Auch Anna-Carina Woitschack, Gewinnerin der aktuellen Staffel von „Die Verräter“, wird als mögliche Teilnehmerin gehandelt. Laut „Bild“ wurden am 9. Dezember zwei weitere Kandidaten bestätigt: Yasin Mohammed, bekannt aus „Temptation Island“, und Alessia Herren, die Tochter von Willi Herren, einem früheren Dschungelcamp-Teilnehmer. Am 10. Dezember berichtete „Bild“ zudem, dass der ehemalige Zehnkämpfer Jürgen Hingsen ebenfalls ins Camp einziehen soll. Die Zeitschrift „Bunte“ vermutet, dass Schauspieler Lars Steinhöfel („Unter Uns“) und Lars Tönsfeuerborn, Gewinner der ersten „Prince Charming“-Staffel, ebenfalls teilnehmen werden. Am 12. Dezember gab „Bild“ schließlich den letzten Kandidaten bekannt: Pierre Sanoussi-Bliss. Der 62-jährige Schauspieler und Regisseur ist vor allem für seine Rolle in der Serie „Der Alte“ bekannt, in der er von 1997 bis 2015 mitspielte.