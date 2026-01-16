Die Brüder Joe und Elias Hountondji sind auf dem Weg, Europameister im Driftsport zu werden. Aber nur einer von beiden kann ganz oben auf dem Siegerpodest stehen! In der Gesamtwertung führt Joe vor seinem jüngeren Bruder, auch die Konkurrenz liegt nur ein paar Zähler dahinter. Die ganze Familie hilft mit. Der Vater ist der Logistik-Chef, die Mutter versorgt die Crew mit Hausmannskost. Welcher der beiden Quertreiber wird sich durchsetzen?