In der Finca des "Königs von Lloret" (Don Francis) probiert Cordula ihre Vorauswahl an Brautkleidern an. Ihre Freundinnen beraten sie dabei, denn bis zur Hochzeit sind es nur noch 30 Stunden und Cordula braucht dringend etwas zum Anziehen. Mit der Hilfe ihrer Freunde findet sie dann auch das eine Kleid, welches René den Atem rauben soll. Darauf erst mal eine Flasche Sekt und eine wohl verdiente Abkühlung im Pool!