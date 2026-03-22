In der Komödie am Kai wird’s turbulent: Wenn die Familie Gruber aufeinandertrifft, fliegen die Fetzen – und das Publikum lacht Tränen. Doris Weiner inszeniert mit feinem Gespür, perfektem Timing und einem Ensemble, das jede Figur mit Herz, Humor und herrlicher Überzeichnung zum Leben erweckt. Ein echtes Unterhaltungsjuwel, das zeigt, wie schnell Harmonie bröckelt, wenn plötzlich ein Lottogewinn im Raum steht… Ein Abend voller Wortwitz, Situationskomik und überraschender Tiefen – unbedingt ansehen! 📍 Komödie am Kai 🕗 Dienstag bis Samstag, 20:00 Uhr ☀️ Sonntagstermine: • 12. April 2026, 16:00 Uhr • 19. April 2026, 16:00 Uhr • 10. Mai 2026, 16:00 Uhr