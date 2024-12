Der 1. Göppinger SV hat beim Regionalliga-Tabellenführer TSG Hoffenheim II eine deutliche Niederlage kassiert. Am Ende stand es 0:4. Hier sehen Sie die Highlights der Partie im Video.











Der 1. Göppinger SV hat in der Regioalliga Südwest beim Tabellenführer TSG Hoffenheim II eine deutliche Niederlage kassiert. Am Ende stand eine klare 0:4-Pleite im Kraichgau. Für die Hoffenheimer ist es bereits der vierte Sieg in Folge.