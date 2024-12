Tee ist vom Frühstückstisch nicht wegzudenken. Eine Studie enthüllt, dass das Heißgetränk aber auch gefährlich für die Gesundheit sein kann. Wir verraten in diesem Video, wie Sie Tee am schonendsten trinken. Regelmäßiges Trinken von sehr heißem Tee kann dein Risiko für Speiseröhrenkrebs deutlich erhöhen. Das zeigt eine große Studie der Tehran University of Medical Sciences. Die Forschenden haben über 50.000 Menschen zwischen 2004 und 2017 beobachtet. Wer täglich mehr als 0,7 Liter Tee trinkt, ist besonders gefährdet, ein Plattenepithelkarzinom der Speiseröhre zu entwickeln. Dabei steigt das Risiko, je heißer du deinen Tee genießt. Um die bevorzugte Trinktemperatur herauszufinden, wurde den Teilnehmenden Tee serviert, dessen Temperatur von 75 auf 60 Grad Celsius gesenkt wurde. Das Ergebnis: Heißer Tee kann die empfindliche Speiseröhre verletzen, was entzündliche Prozesse auslöst. Diese können das Erbgut schädigen oder krebserregende Stoffe begünstigen. Die neue Erkenntnis bestätigt die Warnungen der Internationalen Agentur für Krebsforschung. Ihr Tipp: Lass deinen Tee auf eine angenehm warme Temperatur abkühlen, bevor du ihn trinkst. So tust du nicht nur deinem Geschmackssinn, sondern auch deiner Gesundheit einen Gefallen.