Es gibt Vermutungen über den Lieblingsalkohol europäischer Länder. Eine Studie verrät, in welchem Land, welches Getränk besonders beliebt ist. Wir verraten Ihnen in diesem Video, alles was Sie wissen müssen. Eine umfassende Studie zeigt, wie unterschiedlich der Alkoholkonsum in Europa ist – von Weinliebhabern bis zu starken Spirituosenfans. Doch die Trinkgewohnheiten haben auch ihren Preis: gesundheitliche Schäden und eine hohe Krankheitslast. Europa bleibt ein Kontinent der Vielfalt, auch beim Alkohol. Wein ist besonders in Ländern wie Frankreich, Griechenland und Italien beliebt, während Österreicher, Belgier, Dänen und Deutsche für ihren hohen Bierkonsum bekannt sind. Spirituosen dominieren im Baltikum, wo zugleich die höchsten alkoholbedingten Sterblichkeitsraten auftreten. Die Vorlieben sind kulturell tief verwurzelt und ändern sich kaum. Länder wie Schweden zeigen jedoch Schwankungen zwischen Bier und Wein. Trotz unterschiedlicher Traditionen bleibt der Gesamtalkoholkonsum in Europa hoch. Forscher fordern dringend Maßnahmen, um gesundheitliche Folgen wie frühe Todesfälle und Behinderungen einzudämmen