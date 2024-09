In ihrem neuen Positionspapier fordert die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), ganz auf Alkohol zu verzichten. Wie die Experten zu dem Ergebnis kommen, verraten wir in diesem Video. Alkohol galt lange Zeit in Maßen als unbedenklich – doch neue Erkenntnisse der DGE zeigen, dass selbst geringer Konsum ernsthafte Gesundheitsrisiken birgt. Wie die Forscher zu dem Ergebnis kommen, verraten wir dir jetzt. Früher hielt man moderaten Konsum für okay - heute weiß man: Alkohol kann Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Leberprobleme verursachen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) rät deshalb in ihrem neuesten Positionspapier dazu, komplett auf Alkohol zu verzichten und warnt: Kein Level ist sicher. Besonders junge Leute, Kinder, Jugendliche, Schwangere und Stillende sollten die Finger vom Alkohol lassen. Studien, die Vorteile von geringem Alkoholkonsum beschreiben, kritisiert die DGE aufgrund von mangelnder Methoden. Kanadische Wissenschaftler bestätigen, dass auch wenig zu viel ist. Außerdem kostet Alkohol die deutsche Gesellschaft jährlich rund 57 Milliarden Euro. Die Experten fordern mehr Prävention und klare Regeln, wie weniger Verfügbarkeit und schärfere Werbebeschränkungen. Die Gesellschaft leide unter den gravierenden sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Alkoholkonsums, der in Deutschland besonders hoch ist.