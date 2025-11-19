Der Mond beeinflusst unseren Planeten auf vielfältige Weise. Besonders auffallend ist der Erdtrabant, wenn sich die Erde genau zwischen Mond und Sonne befindet, denn das bedeutet: Vollmond. Für viele Menschen scheint festzustehen, dass ihr Schlaf vom Mond beeinflusst wird. Woran das liegt, darüber gibt es verschiedene plausible und weniger plausible Theorien. In diesem Video erfahrt ihr mehr über den vermeintlichen Zusammenhang zwischen Schlaf und Vollmond.