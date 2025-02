In knapp acht Jahren könnte ein Asteroid der Erde bedrohlich nahekommen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Einschlag liegt bei über einem Prozent - das ist in kosmischen Maßstäben ziemlich hoch. Die Raumfahrtagentur Esa hat angekündigt, "2024 YR" von nun an genau im Auge behalten zu wollen.