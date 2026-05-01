Die Unterhaltungswelt hat bereits ein schmerzliches Jahr hinter sich, denn Hollywood trauert um den Verlust mehrerer beliebter Künstler, deren Werk Generationen von Fans geprägt hat. Schauspieler Eric Dane, bekannt als Dr. Mark Sloan aus „Grey’s Anatomy“, starb am 19. Februar im Alter von 53 Jahren, weniger als ein Jahr nach Bekanntgabe seiner ALS-Diagnose. Dane, der in der zweiten Staffel der Serie seinen ersten Auftritt hatte, wurde als „McSteamy“ schnell zum Publikumsliebling. Zu seiner Karriere zählen auch Rollen in „Euphoria“, „Charmed“ und Filmen wie „X-Men: Der letzte Widerstand“ und „Valentinstag“. Die Comedy-Ikone Catherine O’Hara verstarb am 30. Januar im Alter von 71 Jahren. Bekannt für ihre unvergesslichen Darbietungen in „Kevin – Allein zu Haus“, „Beetlejuice“ und „Schitt’s Creek“, baute sie sich eine jahrzehntelange Karriere auf, indem sie scharfen Humor mit emotionaler Tiefe verband. Ihre frühen Arbeiten bei Second City Television ebneten ihr den Weg für eine Filmkarriere und führten zu Kooperationen mit Regisseur Christopher Guest sowie Auftritten in Projekten wie „The Last of Us“ und „Argylle“. Der legendäre Schauspieler Robert Duvall starb am 15. Februar im Alter von 95 Jahren. Bekannt für seine eindrucksvollen Darbietungen in Filmen wie „Apocalypse Now“, gewann er einen Oscar für seine Hauptrolle in „Tender Mercies“ und spielte die Hauptrolle in der Emmy-prämierten Western-Miniserie „Broken Trail“. Wir verloren im Februar auch den „Dawson’s Creek“-Star James Van Der Beek im Alter von nur 48 Jahren nach einem Kampf gegen Darmkrebs. Er wurde als Dawson Leery in der beliebten Serie der 2000er-Jahre berühmt und wirkte später in Projekten wie „Varsity Blues“ und „Pose“ mit, bevor er 2019 an „Dancing With the Stars“ teilnahm.