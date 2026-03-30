Zendaya hat sich vom Disney-Channel-Kinderstar zu einer der gefragtesten Hauptdarstellerinnen Hollywoods entwickelt. Mit 14 Jahren erlangte sie erstmals größere Bekanntheit durch ihre Rolle als Rocky Blue in der Serie „Shake It Up“ (2010–2013), in der sie sowohl ihr schauspielerisches als auch ihr tänzerisches Talent unter Beweis stellte. Die Serie katapultierte ihre Karriere und machte sie mit Fans auf der ganzen Welt bekannt. Doch Zendaya verließ schnell Disney. 2017 stieg sie als MJ in „Spider-Man: Homecoming“ an der Seite von Tom Holland ins Superhelden-Blockbuster-Genre ein. Sie verkörperte die Rolle erneut in „Far From Home“ und „No Way Home“ und trug so dazu bei, dass die Filmreihe zu einem der größten Kinoerfolge von Marvel wurde. Mit der HBO-Dramaserie „Euphoria“, die 2019 Premiere feierte, erreichte ihre Karriere eine neue Stufe. Ihre Hauptrolle als problembelastete Teenagerin Rue Bennett zeigte ihr Können im Umgang mit schwierigen Themen wie Alkohol- und Drogenmissbrauch. Für diese Rolle gewann sie zwei Emmy Awards und wurde damit zur jüngsten zweifachen Gewinnerin in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie“. Zendaya wagte sich mit Denis Villeneuves „Dune“ und „Dune: Teil 2“ auch ins Genre des epischen Science-Fiction-Genres und verkörperte die geheimnisvolle Kriegerin Chani. Die Filme wurden zu riesigen Kassenschlagern und spielten weltweit zusammen über 100 Millionen Dollar ein. Mit Ende zwanzig ist Zendaya ein Weltstar mit einem ereignisreichen Jahr vor sich. Sie spielt die Hauptrolle in „Dune: Teil 3“, im romantischen Thriller „The Drama“ an der Seite von Robert Pattinson und in der kommenden dritten Staffel von „Euphoria“. Damit festigt sie ihren Status als eines der größten Talente Hollywoods.