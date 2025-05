Die südkoreanische E-Commerce-Firma Coupang hat das für den 31. Mai geplante Konzert von Kanye West wegen „jüngster Kontroversen mit dem Künstler“ abgesagt. Weder Coupang noch der Ticketverkäufer Interpark haben weitere Einzelheiten bekannt gegeben, aber die Absage erfolgte, nachdem West wegen seines Liedes „Heil Hitler“, in dem er Adolf Hitler lobt, in die Kritik geraten war. Coupang Play, die Streaming-Plattform des Unternehmens, hatte geplant, das Konzert in Incheon zu veranstalten. Nach der Entscheidung, das Konzert abzusagen, kündigte Coupang auch an, den Verkauf von Wests Yeezy-Merchandise zu stoppen. Interpark hat bestätigt, dass alle Ticketinhaber eine volle Rückerstattung erhalten. West, der sich jetzt Ye nennt, sah sich in den letzten Jahren zunehmender Kritik ausgesetzt, unter anderem der Beendigung seiner Partnerschaft mit Adidas im Jahr 2022 nach einer Reihe von antisemitischen Äußerungen. Adidas hat die verbleibenden Yeezy-Produkte Anfang dieses Jahres verkauft.