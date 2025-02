Kanye West und Bianca Censori wurden bei den Grammys 2025 nicht rausgeschmissen, obwohl mehrere Berichte etwas anderes behaupteten. Ein Insider der Recording Academy erzählte TMZ, dass Kanye, der für den besten Rap-Song nominiert war, als „eingeladener Gast“ teilnahm und die Veranstaltung freiwillig verließ, ohne dass Sicherheitsleute oder die Polizei eingeschaltet wurden. Quellen berichteten Us Weekly und Page Six, dass das Paar die Grammys unmittelbar nach dem Gang über den roten Teppich verließ. Entertainment Tonight hatte zuvor in einem Instagram-Post berichtet, dass das Paar „ungeladen“ war und gebeten wurde, kurz nach seiner Ankunft zu gehen. „ET hat erfahren, dass der Rapper, seine Frau und eine Entourage von etwa fünf Personen uneingeladen zu den Grammys erschienen sind. Kanye schritt den roten Teppich mit Bianca ab, die unter ihrem Pelzmantel völlig nackt zu sein schien. ET wurde gesagt, dass das Paar dann aus der Preisverleihung eskortiert wurde“, so die Quelle in ihrem ursprünglichen Instagram-Post. Der angebliche Absturz von Kanye und Bianca bei den Grammys kam unerwartet, und sie haben sich noch nicht zu ihrem Auftritt oder Abgang geäußert. Kendrick Lamar nahm den Preis für den besten Rap-Song für seinen Hit „Not Like Us“ mit nach Hause, vor Kanyes nominiertem „Carnival“.