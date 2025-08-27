Woody Allen hat seine Teilnahme an der Moskauer Internationalen Filmwoche verteidigt, nachdem das ukrainische Außenministerium seinen Auftritt als „Schande“ verurteilt hatte. Der 89-jährige Regisseur nahm per Videokonferenz an dem Festival teil, wo er das russische Kino lobte und Interesse daran bekundete, einen Film in Moskau oder St. Petersburg zu drehen. Das ukrainische Außenministerium bezeichnete seine Beteiligung als Beleidigung für die Opfer des Krieges und warf ihm vor, „die Augen zu verschließen“ vor den anhaltenden Gräueltaten Russlands. Allen stellte später in einer Erklärung gegenüber der Associated Press klar, dass er Wladimir Putin für „völlig im Unrecht“ halte und bezeichnete den Krieg in der Ukraine als „entsetzlich“. Er argumentierte jedoch, dass der kulturelle Dialog nicht wegen der Politik abgebrochen werden sollte, und betonte, dass es nicht hilfreich sei, „künstlerische Gespräche abzubrechen“. Das Festival bewarb Allen als einen seiner Headliner, neben dem serbischen Regisseur Emir Kusturica und dem amerikanischen Schauspieler Mark Dacascos. Die Moskauer Internationale Filmwoche, die 2024 ins Leben gerufen wurde, unterscheidet sich vom älteren Moskauer Internationalen Filmfestival, das nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine seine Akkreditierung verloren hat. Allen zeigt seit langem seine Bewunderung für die russische Literatur, insbesondere in Filmen wie „Liebe und Tod“ und „Verbrechen und andere Kleinigkeiten“.