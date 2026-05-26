Es ist über 30 Jahre her, dass „California High School“ zu einer der prägendsten Teenie-Sitcoms der frühen 90er-Jahre wurde. Die Serie, die an der fiktiven Bayside High spielte, machte ihre jungen Darsteller zu bekannten Gesichtern und blieb auch lange nach ihrem Ende ein Popkultur-Klassiker. Was haben die Darsteller seit ihren Bayside-Tagen gemacht? Mark-Paul Gosselaar spielte Zack Morris, den charmanten Intriganten im Mittelpunkt der Serie. Nach dem Ende der Serie baute er sich eine lange Fernsehkarriere mit Rollen in „NYPD Blue“, „Franklin & Bash“, „Pitch“ und „Will Trent“ auf. 2020 kehrte er für das „California High School“-Reboot zum Franchise zurück, in dem Zack nun Gouverneur von Kalifornien war. Zuletzt war er in der Krimiserie „Found“ zu sehen. Mario Lopez spielte den Sportler AC Slater und blieb durch Spin-offs und das Reboot eng mit dem Franchise verbunden. Während er weiterhin in Serien wie „Pacific Blue“ und „Nip/Tuck“ mitwirkte, wurde Lopez als Fernsehmoderator noch bekannter. Im Laufe der Jahre arbeitete er an Sendungen wie „Extra“, „Entertainment Tonight“ und „The X Factor“ und war außerdem Co-Schöpfer der Comedy-Serie „The Expanding Universe of Ashley Garcia“. Elizabeth Berkley spielte die ehrgeizige Studentin Jessie Spano. Nach „Saved by the Bell“ war sie in Filmen wie „Showgirls“, „Der Club der Teufelinnen“ und „An jedem verdammten Sonntag“ zu sehen, bevor sie mit Gastrollen in Serien wie „CSI“ und „The L Word“ ins Fernsehen zurückkehrte. Später stieß sie für das Peacock-Reboot wieder zum Cast hinzu. Lark Voorhies spielte die modebewusste Lisa Turtle. Nach der Serie trat sie in Seifenopern wie „Days of Our Lives“ und „Reich und Schön“ sowie in Sitcoms wie „The Parkers“ auf. Später zog sie sich von der Schauspielerei zurück und konzentrierte sich auf das Schreiben, kehrte aber schließlich für einen Gastauftritt in der Neuauflage der Serie zurück.