Will Smith wurde beschuldigt, ein Video geteilt zu haben, in dem mithilfe von KI Menschenmengen bei seiner aktuellen Sommertour dargestellt werden. Der Schauspieler und Rapper startete in Scarborough die UK-Etappe seiner „Based on a True Story”-Tour, mit der er sein aktuelles Album gleichen Namens promotet. Im Vorfeld der Shows veröffentlichte sein offizieller YouTube-Kanal einen Clip mit dem Titel „Mein Lieblingsmoment auf Tour ist es, euch alle aus nächster Nähe zu sehen. Danke, dass ihr mich auch seht”. Das Video erregt Aufmerksamkeit, da die Zuschauer behaupten, dass es sich stark auf KI stützt, um Fans zu zeigen, die weinen und Schilder schwenken. Einige Gesichter erscheinen verschwommen oder verzerrt, Hände sind seltsam geformt, einige haben sechs Finger, und die Knöchel eines Mannes verschwimmen sogar zusammen mit einem Schild mit der Aufschrift: „‚You Can Make It‘ hat mir geholfen, den Krebs zu überleben. Danke, Will.“ In einer Einstellung scheint sich das Stirnband einer Frau über das Handgelenk einer anderen zu spannen, während sich ihre Hand in die Hand des Mannes verwandelt, der das Schild hält. Fans kritisierten Smith in den YouTube-Kommentaren dafür, dass er ihrer Meinung nach eine „gefälschte KI-Menschenmenge“ zeigte. „Stell dir vor, du bist so reich und berühmt und musst KI-Aufnahmen von Menschenmengen verwenden ... Tragisch, Mann“, schrieb einer. Ein anderer sagte: „Es gibt auch Zwischenszenen, die eindeutig KI-generiert sind ... Es gibt Videografen, warum sollte man hochwertige Arbeit für diesen degenerierten Mist aufgeben?“ Einige Fans spekulierten, dass das Video ein „PR-Gag“ sei, um Diskussionen über seine Tour anzuregen. Smiths „Based on a True Story“, sein erstes Album seit zwei Jahrzehnten, wurde im März veröffentlicht. The Independent gab ihm zwei Sterne, bezeichnete ihn als „soliden Rapper“, kritisierte aber die „unausgereiften, kitschigen“ Texte.