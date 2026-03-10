Nur wenige Schauspieler seiner Generation haben den Spagat zwischen Independent-Kino und Blockbuster-Spektakel so mühelos gemeistert wie Timothée Chalamet. In weniger als zehn Jahren avancierte der in New York geborene Schauspieler vom Festival-Liebling zu einem der gefragtesten Hauptdarsteller Hollywoods. Chalamet erregte 2017 erstmals weltweites Aufsehen mit seiner emotional packenden Hauptrolle in „Call Me by Your Name“, die ihm mit nur 22 Jahren eine Oscar-Nominierung als Bester Hauptdarsteller einbrachte und ihn schnell zum Indie-Star machte. Es folgten eine Reihe von gefeierten Darbietungen in Filmen wie „Lady Bird“ und „Beautiful Boy“, die seinen Ruf als einer der faszinierendsten jungen Schauspieler seiner Generation festigten. Doch Chalamets Karriere explodierte bald weit über die Arthouse-Szene hinaus und katapultierte ihn ins Zentrum des Hollywood-Mainstreams. Seine Hauptrolle als Paul Atreides in „Dune“ unter der Regie von Denis Villeneuve markierte einen Wendepunkt in seiner Karriere. Die epische Science-Fiction-Verfilmung wurde zum globalen Blockbuster und katapultierte Chalamet ins Zentrum eines milliardenschweren Franchise. Mit dem Musical-Fantasyfilm „Wonka“ aus dem Jahr 2023, einer farbenfrohen Entstehungsgeschichte des legendären Schokoladenfabrikanten, stellte er seine Vielseitigkeit erneut unter Beweis und zeigte sein Gesangstalent, seine Tanzkünste und seine Ausstrahlung als Hauptdarsteller. Inzwischen ist Chalamet 30 Jahre alt. Seine jüngste Rolle in Josh Safdies „Marty Supreme“ spielte weltweit 147 Millionen Dollar ein und brachte ihm eine Oscar-Nominierung als Bester Hauptdarsteller ein – ein weiterer Beweis für seinen kometenhaften Aufstieg.