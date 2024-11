Nachdem bekannt wurde, dass der republikanische Kandidat Donald Trump die US-Präsidentschaftswahlen gewonnen hat, teilen Prominente ihre Reaktionen mit. Vor dem Wahltag unterstützten mehrere Prominente, darunter Beyoncé, Taylor Swift und Harrison Ford, öffentlich Kamala Harris. Trump hatte auch eine Reihe berühmter Unterstützer, wie Jake Paul, Kelsey Grammer, Hulk Hogan, Zachary Levi und den Podcaster Joe Rogan. Nach der Nachricht postete die Rapperin Cardi B ein Foto auf Instagram und schrieb: „Ich hasse euch alle ganz doll.“ Zuvor hatte sie einen Beitrag über Wahlstatistiken entfernt, in dem sie schrieb: „Deshalb bekommen einige eurer Staaten Hurrikans.“ Die Schauspielerin Lili Reinhart äußerte sich zu den Vorwürfen der sexuellen Nötigung, die gegen Trump erhoben wurden, nachdem ein Geschworenengericht in New York Trump für den sexuellen Missbrauch der Schriftstellerin E. Jean Carroll im Jahr 2023 verantwortlich gemacht hatte. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich die Frauen fühlen, die über ihre sexuellen Übergriffe durch Trump berichtet haben. Zu sehen, wie Millionen von Menschen für ihren Missbraucher stimmen. Mein Herz bricht für diese Frauen. Ich glaube Ihnen, und es tut mir so leid“, sagte Reinhart. Internet-Persönlichkeit, Boxer und Trump-Unterstützer Jake Paul bezeichnete den Sieg der Republikaner als „einen großen Schritt in die richtige Richtung“, um globale Probleme anzugehen. Der „The Wire“-Schauspieler Wendell Pierce schrieb, dass der „Schaden“, den Trump „unseren Institutionen in den nächsten zwei Jahren zufügen wird, irreparabel sein wird“.