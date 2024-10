Whoopi Goldberg hat Donald Trump nach dessen Kritik an ihr und ihrer „View“-Mitmoderatorin Sunny Hostin zurechtgewiesen. Während einer Kundgebung in Pennsylvania bezeichnete Trump Goldberg als „dreckig, schmutzig, ekelhaft“ und Hostin als „dumme Frau“. Daraufhin sagte Goldberg: „Ich war schmutzig und stehe zu dieser Tatsache. Ich bin immer schmutzig gewesen.“ Die „Sister Act“-Darstellerin fuhr fort, Trump zu beschimpfen und fragte: „Wie dumm bist du?“ Die Schauspielerin und Komikerin nahm Bezug auf Trumps berüchtigte Kommentare aus dem Jahr 2005 und sagte: „Wissen Sie, wie schmutzig ich nicht war? Ich habe nie jemanden an seinen Genitalien angefasst.“ Hostin fügte scherzhaft hinzu: „Donald Trump, ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie persönlich so viele Lügen erzählt und so viele angebliche Verbrechen begangen haben und uns mit Material versorgen.“ Trump schien frustriert zu sein, dass Goldberg und Hostin die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris interviewten. Die Kommentare über die beiden „View“-Moderatoren waren Teil einer langen Reihe von haarsträubenden Äußerungen, die Trump während der Kundgebungen machte. Der ehemalige Präsident beschimpfte auch Howard Stern, weil er Harris interviewt hatte, und sagte, er lasse [Stern] fallen wie einen Hund“. Stern hatte Harris vor kurzem bei den anstehenden Wahlen unterstützt und Trump für seinen Rückzug aus dem Interview mit „60 Minutes“ kritisiert. Stern bemerkte, dass es „Wahnsinn“ sei, dass Trump „nicht auf Fakten überprüft werden wollte“, was seiner Meinung nach der Grund für den Rückzug von Trump aus dem Interview ist.