US-Präsident Donald Trump hat hohe Zölle auf im Ausland produzierte Filme vorgeschlagen und behauptet, die amerikanische Filmindustrie sterbe „einen sehr schnellen Tod“. Der Filmemacher Wes Anderson machte sich kürzlich bei den Filmfestspielen von Cannes über diese Idee lustig und fragte: „Hat Trump das gesehen?“, als er nach den möglichen Auswirkungen der Zölle auf seinen neuen Film gefragt wurde. Der Regisseur stellte die Logistik des Plans in Frage und sagte: „Ich habe das Gefühl, das bedeutet, dass er sagt, dass er das ganze Geld nehmen wird... und was bekommen wir dann?“ Anderson fuhr fort: „Bedeutet das, dass man den Film beim Zoll aufhalten kann? Ich habe das Gefühl, dass er nicht auf diese Weise versandt wird.“ Er gab zu, dass er „nicht sicher“ sei, ob er die Details von Trumps Plan wissen wolle und sich mit seiner „offiziellen Antwort“ zurückhalten werde. Andersons neuer Film, „The Phoenician Scheme“, wurde teilweise in Deutschland gedreht und könnte unter Trumps vorgeschlagene Zölle auf im Ausland hergestellte Produktionen fallen. In dem Film spielen Benicio del Toro und Mia Threapleton mit. Kritiker haben ihn als eines von Andersons „mitreißendsten Werken“ der letzten Jahre gelobt.