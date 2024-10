Der Sänger und ehemalige One Direction-Mitglied Liam Payne wurde tot im Casa Sur Hotel in Buenos Aires, Argentinien, aufgefunden. Die Polizei berichtet, dass Payne vom Balkon des Hotels im dritten Stock gestürzt ist. Seine Leiche wurde später im Innenhof des Hotels in der Costa Rica Straße in Buenos Aires' Stadtteil Palermo gefunden. Die Behörden untersuchen nun seinen Tod und werden eine Autopsie durchführen. Payne teilte Berichten zufolge Anfang des Monats auf Snapchat seine Pläne mit, nach Argentinien zu reisen, um dort einen Auftritt seines ehemaligen Bandkollegen Niall Horan zu sehen. „Es ist schon eine Weile her, dass ich und Niall miteinander gesprochen haben... Wir haben eine Menge zu besprechen und ich würde gerne ein paar Dinge mit dem Jungen klären. Keine schlechten Schwingungen oder so etwas, aber wir müssen einfach reden“, so Payne auf Snapchat. Der Hotelmanager hatte vor Paynes Tod die Polizei angerufen, weil ein Gast „unter Drogen und Alkohol“ stand und „alles im Zimmer kaputt machte“. Der alleinerziehende Vater hatte sich angeblich in der Hotellobby „unberechenbar“ verhalten und seinen Laptop zertrümmert, bevor er „in sein Zimmer zurück getragen werden musste“. Der Hotelmanager erklärte, der Gast habe „das gesamte Zimmer zerstört“ und bat die Polizei, Hilfe zu schicken, da sie nicht wisse, „ob das Leben des Gastes in Gefahr sei“. Der Kommunikationsdirektor des Sicherheitsministeriums von Buenos Aires, Pablo Policicchio, sagte, Payne habe sich „vom Balkon seines Zimmers gestürzt“. Die Polizei von Buenos Aires veröffentlichte Fotos von Paynes Hotelzimmer, auf denen ein zertrümmerter Fernseher und ein insgesamt unordentlicher Zustand des Zimmers zu sehen waren. Nur wenige Stunden vor seinem Tod teilte der Sänger auf Snapchat Bilder von seinem Essen und seinen Plänen, Polo zu spielen, und filmte seine Freundin Kate Cassidy beim Frühstück. Der 31-Jährige machte kürzlich Schlagzeilen wegen seines laufenden Rechtsstreits mit seiner Ex-Freundin Maya Henry, die ihm eine Unterlassungserklärung ausgestellt hatte. Die 23-Jährige beschuldigte Payne, sie und ihre Angehörigen ständig zu kontaktieren, und erließ die Unterlassungsverfügung „nach dem Auftauchen neuer und besorgniserregender Informationen“. Ihr aktueller Roman „Looking Forward in May“, der „auf wahren Begebenheiten beruht“, enthält eine Warnung vor Abtreibung, Missbrauch, Gewalt, Selbstverletzung, Drogenmissbrauch und Essstörungen. Henry war 18, als sie anfing, mit dem damals 26-jährigen Payne auszugehen, und sie trennten sich 2022. Im Juni 2023 sprach Payne offen über seine Probleme mit Alkoholismus und Drogenmissbrauch.