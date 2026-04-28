Von Country-Legenden über Rock-Ikonen bis hin zu Rap-Pionieren – Musikbiografien zählen zu den größten Kassenschlagern Hollywoods. Hier sind die erfolgreichsten Musikbiografien aller Zeiten. „Straight Outta Compton“, der den Aufstieg der Rap-Gruppe N.W.A. schildert, spielte 201,6 Millionen US-Dollar ein. O’Shea Jackson Jr. verkörperte Ice Cube und Corey Hawkins Dr. Dre. Der von Cube und Dre selbst produzierte Film belebte den kulturellen Einfluss von N.W.A. neu und verhalf ihrem Debütalbum zu Platz 4 der Billboard 200. Die jüngste Veröffentlichung ist Antoine Fuquas „Michael“, der die ersten zwei Jahrzehnte von Michael Jacksons Karriere beleuchtet. Der Film, in dem sein Neffe Jaafar Jackson die Hauptrolle spielt, wurde aufgrund seiner beschönigten Darstellung des Aufstiegs des King of Pop stark kritisiert. Trotzdem erwies sich der Film als kommerzieller Erfolg und spielte innerhalb von nur vier Tagen nach seinem Kinostart im April 2026 weltweit beeindruckende 217,3 Millionen US-Dollar ein. Baz Luhrmanns „Elvis“ brachte weltweit 288,7 Millionen US-Dollar ein. Der Film erzählt Elvis Presleys Weg zum Superstar und seine schwierige Partnerschaft mit seinem Manager Colonel Tom Parker, gespielt von Tom Hanks. Austin Butlers eindringliche Darstellung von Presley wurde von der Kritik hochgelobt, und der Soundtrack erreichte Platz 26 der Billboard 200. Der Hit „Bohemian Rhapsody“ aus dem Jahr 2018 ist mit einem weltweiten Einspielergebnis von 910,8 Millionen US-Dollar unangefochten an der Spitze. Die Queen-Biografie zeigt Freddie Mercurys immenses Talent, dessen Höhepunkt das Live-Aid-Konzert von 1985 bildet. Rami Malek gewann einen Oscar für seine Darstellung von Mercury, und der Film wurde insgesamt mit vier Academy Awards ausgezeichnet. Der Soundtrack erreichte sogar Platz zwei der Charts.