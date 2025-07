Was ist organisierte Kriminalität, und warum ist Diddy mit dieser Anklage konfrontiert?

Sean „Diddy“ Combs sieht sich mit einer der schwersten Anklagen im Bundesrecht konfrontiert: Verschwörung zur organisierten Kriminalität (Racketeering Conspiracy). Diese Anklage, die auf dem Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) beruht, wurde 1970 geschaffen, um das organisierte Verbrechen zu zerschlagen, indem die Anführer und nicht die Kleinkriminellen ins Visier genommen wurden. Staatsanwälte nutzen RICO, um die Leiter krimineller Unternehmen zu Fall zu bringen, indem sie sie mit mehreren illegalen Handlungen in Verbindung bringen, die von Personen unter ihrem Einfluss begangen wurden. Zu diesen „Vortaten“ müssen mindestens zwei Straftaten wie Sexhandel oder Behinderung der Justiz gehören, und sie müssen mehr als einmal begangen werden. Wichtig ist auch, dass es sich um ein informelles Unternehmen handeln kann, bei dem legale und illegale Aktivitäten vermischt werden. Im Fall von Combs argumentiert die Staatsanwaltschaft, dass er ein kriminelles Unternehmen leitete, indem er seine Unternehmen, einschließlich Bad Boy Records, dazu nutzte, Sexhandel, Bestechung, Zwangsarbeit und Behinderung der Justiz zu betreiben. Sie behaupten, dass die von ihm aufgebaute Struktur seinen persönlichen Wünschen diente, einschließlich so genannter „Freak Offs“, die angeblich gefilmt wurden und nicht einvernehmlich waren. Staatsanwältin Maurene Comey sagte, Combs sei der „General“, der ohne ein breites Netzwerk von Helfern nicht hätte operieren können. Christy Slavik nannte es „sein Reich“ und behauptete, alle Beteiligten hätten ihm gedient. Combs hat auf nicht schuldig plädiert und streitet alle Vorwürfe ab. Seine Anwälte argumentieren, die Regierung sei zu weit gegangen und habe ihn als fehlerhaft, aber nicht kriminell dargestellt. „Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?“, sagte Verteidiger Marc Agnifilo, der die Anklage wegen organisierter Kriminalität als übertrieben bezeichnete. Im Falle einer Verurteilung drohen Combs mindestens 20 Jahre bis lebenslänglich im Gefängnis. Die Regierung hätte außerdem die Möglichkeit, sein Vermögen gemäß RICO zu beschlagnahmen, ein Schritt, der nach Ansicht von Experten dazu dient, ganze kriminelle Imperien zu zerschlagen. Die endgültige Entscheidung der Geschworenen wird darüber entscheiden, ob Combs als Aufbauer eines Imperiums oder als krimineller Drahtzieher betrachtet wird.