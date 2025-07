In einer kürzlich ausgestrahlten Folge von „Call Her Daddy“ erzählte Charlize Theron, warum sie nie öffentlich den Namen des Regisseurs genannt hat, der sie zu Beginn ihrer Karriere sexuell belästigt haben soll. Im Gespräch mit Moderator Alex Cooper erinnerte sich Theron daran, wie sie zu einem nächtlichen Vorsprechen zum Haus des Regisseurs ging, wo er sie im Pyjama begrüßte und seine Hand auf ihr Knie legte. Sie sagte, sie sei sofort gegangen, als sie merkte, dass etwas nicht stimmte, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, wie ein normales Vorsprechen aussieht. Theron erzählte die Geschichte erstmals 2019 in der „Howard Stern Show“. Sie erklärte, dass der Regisseur zwar „ein bisschen nervös“ wurde, nachdem sie an die Öffentlichkeit ging, aber sie weigert sich, seinen Namen zu nennen, weil sie nicht will, dass die Geschichte über ihn handelt. Später schickte er ihr einen „vorgetäuschten Brief“, in dem er versuchte, sein Verhalten zu erklären, was sie als eine klassische Ablenkung abtat. „Er weiß, dass er der Drecksack ist“, sagte sie und fügte hinzu, dass sie es genieße zu wissen, dass er „auf dem heißen Stuhl“ sitze.