Die Filmkunst war schon immer Schauplatz symbolträchtiger Figuren, aber einige Schauspielerinnen haben ganze Epochen geprägt und mit ihrem Talent und Charisma Generationen überdauert. Entdecken Sie die Entwicklung ihrer Schönheit, von der Jugend bis zur Reife. Als zeitlose Ikone verkörperte Sophia Loren (1934) die mediterrane Schönheit und Temperament auf der Leinwand und prägte Generationen mit ihrem Charisma und ihrer magnetischen Ausstrahlung. Anita Ekberg (1931-2015) hat sich insbesondere durch ihr Bild in einem römischen Brunnen in das kollektive Gedächtnis eingeprägt und wurde zu einem Symbol für filmischen Glamour. Als Ikone des Hollywood-Glamours faszinierte Rita Hayworth (1918–1987) das Publikum mit ihrer Schönheit und ihrer magnetischen Ausstrahlung und wurde so zu einem unverzichtbaren Star ihrer Zeit. Mit ihrem Charisma und ihrer Leinwandpräsenz prägte auch Jane Russell (1921–2011) das Hollywood-Kino und dominierte die Leinwand mit ihrem Stil und ihrer einzigartigen Persönlichkeit. Als Symbol für Freiheit und Kühnheit wurde Brigitte Bardot (1934) zu einer kulturellen Ikone und zum Gesicht Frankreichs der 1960er Jahre, weit über die Leinwand hinaus. Mit ihrer glanzvollen Karriere und ihrem turbulenten Leben strahlte Elizabeth Taylor (1932–2011) auf der Leinwand und begeisterte das Publikum mit ihrem Talent und ihrer außergewöhnlichen Ausstrahlung. Die unvergleichliche Eleganz und Anmut von Audrey Hepburn (1929–1993) eroberte die Herzen und machte sie zu einer Ikone des Kinos und der Mode, die für ihre zeitlose Klasse bewundert wurde. Claudia Cardinale (1938), eine Ikone des italienischen Kinos, verkörperte ebenfalls sonnige Schönheit und mediterranes Temperament und hinterließ einen unvergesslichen Eindruck in der Geschichte der Filmkunst. Die tiefe Sensibilität und strahlende Melancholie der deutsch-französischen Schauspielerin Romy Schneider (1938–1982) berührten das Publikum und machten sie zu einer Legende der Filmkunst. Ingrid Bergman (1915–1982), ein facettenreicher schwedischer Star, hinterließ durch die Kraft ihrer Darstellungen und ihre außergewöhnliche Präsenz einen unauslöschlichen Eindruck.