Die 1980er Jahre brachten viele unvergessliche Momente der Popkultur hervor, doch hinter dem Glamour beherrschten einige Promi-Skandale die Schlagzeilen und lösten heftige Kontroversen aus. Einer der größten Aufreger des Jahrzehnts war Madonnas Hit „Like a Prayer“ von 1989. Obwohl der Song ein Riesenerfolg war, sorgte das Musikvideo aufgrund der Verwendung religiöser Symbole, darunter brennende Kreuze und Szenen, die viele Gruppen als anstößig empfanden, für Empörung. Die Gegenreaktion wurde so heftig, dass Papst Johannes Paul II. das Video öffentlich verurteilte und die Fans zum Boykott der Sängerin aufrief. Berichten zufolge zog Pepsi auch eine große Werbekampagne zum Song zurück. Trotz der Kritik verteidigte Madonna ihre künstlerischen Entscheidungen und erklärte damals: „Ich glaube, ich stoße bestimmte Gruppen vor den Kopf, aber ich denke, dass Menschen, die wirklich verstehen, was ich tue, sich nicht daran stören.“ Matthew Broderick erlebte 1987 einen tragischen Skandal, als bei einem Autounfall in Nordirland eine Mutter und ihre Tochter ums Leben kamen, während er mit der Schauspielerin Jennifer Grey Urlaub machte. Nur ein Jahr nachdem „Ferris macht blau“ zu einem Wendepunkt in seiner Karriere geworden war, geriet Broderick auf die Gegenfahrbahn und verursachte einen Frontalzusammenstoß. Er wurde später wegen fahrlässigen Fahrens angeklagt. Gegenüber den Behörden sagte er damals: „Ich kann mich nicht an den Tag erinnern.“ Auch Sean Penn erlangte in den 80er-Jahren einen zweifelhaften Ruf nach mehreren gewalttätigen Vorfällen mit Fotografen und Journalisten. 1987 verbüßte er eine Haftstrafe, nachdem er am Set von „Colors“ einen Statisten angegriffen hatte, was sein rebellisches Hollywood-Image weiter festigte.