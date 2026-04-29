Verena Ofarim spricht heute ungewöhnlich offen über ihre frühere Ehe mit Gil Ofarim – und zieht dabei ein eher ernüchterndes Fazit. Rückblickend beschreibt sie die gemeinsame Zeit als belastend und bezeichnet die Beziehung nicht als glücklich. Die Ehe der beiden dauerte knapp vier Jahre und endete 2018. Während dieser Zeit habe sie sich persönlich in einer schwierigen Phase befunden und sei auch beruflich unzufrieden gewesen. Sie habe das Gefühl gehabt, aus dieser Situation nicht herauszukommen. Nach der Trennung folgte eine intensive und kräftezehrende Zeit, die unter anderem von Streitigkeiten geprägt war – auch in Bezug auf die gemeinsamen Kinder. Besonders im Nachhinein erinnert sich Verena daran, dass ihr Umfeld sie damals vor der Beziehung gewarnt habe. Dennoch habe sie sich bewusst dafür entschieden, eigene Erfahrungen zu machen. Heute sieht sie diese Zeit differenziert: Auch wenn die Beziehung schwierig gewesen sei, habe sie sie persönlich geprägt und weitergebracht. Sie bereue ihre Entscheidungen nicht, sondern betrachtet die Erfahrungen als wichtigen Teil ihres Lebenswegs. Inzwischen hat sie ihr Leben neu ausgerichtet. Sie arbeitet unter anderem als Yoga- und Meditationslehrerin sowie als Coach und begleitet andere Menschen durch herausfordernde Lebensphasen – etwas, das sie aus eigener Erfahrung gut nachvollziehen kann.