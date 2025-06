Der „No Bezos“-Protest erschüttert Venedig mit einer starken Botschaft: „Diese Hochzeit findet nicht statt“. Jeff Bezos, der zweitreichste Mann der Welt, hat die zerbrechliche Lagune als Schauplatz für eine 15-Millionen-Euro-Hochzeit gewählt, die einen Hofstaat von Hollywood-Stars und Giganten des globalen Kapitalismus anlockt. Während seine Anwesenheit für die einen eine Gelegenheit für Reichtum und Investitionen darstellt, prangern viele Aktivisten die Arroganz des Tycoons an, der ein Symbol für digitale Ausbeutung und eine Trump-freundliche Politik ist. Die lokalen Behörden, darunter Bürgermeister Brugnaro und Gouverneur Zaia, stehen im Zentrum der Kritik, weil sie Räume und Einrichtungen ohne Transparenz vergeben haben, was die Spannungen in der durch Übertourismus ohnehin schon angeschlagenen Stadt weiter anheizt. Inmitten von Luxusjachten, exklusiven Partys und einem massiven Sicherheitsapparat wächst die Angst vor Zusammenstößen zwischen Polizeikräften und Demonstranten, die entschlossen sind, die „Invasion“ zu verhindern. Die „No-Globals“ wollen verhindern, dass Venedig zu einer Bühne für Macht und Reichtum wird, während Unternehmer und Reiseveranstalter dazu aufrufen, die wirtschaftlichen Möglichkeiten zu begrüßen. In diesem Klima der Spaltung bereitet sich die Stadt auf Tage großer Spannung vor, in denen über den Preis nachgedacht wird, der für die Aufnahme der „Könige der Welt“ zu zahlen ist.